Vem geada por aí

Foto: Marco Charneski

Mesmo com a presença do sol, os próximos dias em Araucária prometem ser mais gelados, e sem nenhuma chance de chuva. Segundo a previsão do Instituto Simepar, as temperaturas só voltam a alcançar a casa dos 20°C na quarta-feira, 27 de maio.

Na manhã desta segunda-feira, 25, os termômetros marcaram 8°C e chegarão até os 18°C ao longo da tarde. Na terça-feira, 26, as primeiras horas do dia serão ainda mais geladas, porém ensolaradas, com mínima de 6°C e máxima de 18°C. A quarta-feira, 27, será marcada pela geada, baixando a mínima para 3°C, mas elevando a máxima aos 21°C.