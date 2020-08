VENHA COM A GENTE ENCERRAR JULHO BEM INFORMADO

Secretaria de Educação de Araucária emite orientação aos pais sobre volta às aulas. Justiça suspende processo contra homem que causou confusão que resultou em morte de funcionária do Condor. Casamentos no Civil caem mais de 40% no 1º semestre de 2020. Saiba em quais regiões de Araucária o número de casos confirmados de COVID mais variou na última semana. Tudo isso e muito mais em nosso programa Pop40tena de hoje! Bora ficar bem informado.