Veteranos do Jatobá estreiam uniforme novo com vitória em amistoso

Uniforme patrocinado por empresas foi usado em amistoso. Foto: divulgação

As equipes veteranas do Jatobá Esporte Clube já retomaram as atividades em campo, seguindo todos os protocolos de segurança com relação ao coronavírus. Neste retorno, a equipe do 40tinhas inaugurou o novo uniforme, em um amistoso contra o Gramado, da Cidade Industrial de Curitiba. O jogo aconteceu no campo do Jatobá, e o time da casa venceu por 6X2.

O 50tinhas também voltou a treinar no campo de areia e já tem amistoso agendado, porém, todos os jogos dependem dos protocolos atualizados dos órgãos de saúde, com base no número de casos de Covid-19. As equipes infantil e juvenil do Jatobá ainda não voltaram a treinar.

O clube agradece aos patrocinadores dos novos uniformes: Elt Ambiental, J. Alves Lanchonete, Bono Gás e Distribuidora de Bebidas Nascimento.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020