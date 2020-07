Veterinário da SMMA vacinou “moradores” do Cãodomínio

Os cãezinhos que vivem no Cãodomínio, abrigo construído por voluntários para abrigar cães de rua no jardim Uirapuru, no bairro Costeira, foram vacinados pelo veterinário Gustavo Warich, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente na manhã desta quarta-feira, 22 de julho. Dos 19 animais que vivem no local, 15 receberam as vacinas antirrábica e polivalente, e os outros quatro não foram vacinados porque são cães mais ariscos. Esses receberão as doses em uma nova visita.

O Cãodomínio, que recentemente foi alvo de vândalos e teve parte das casinhas queimadas, mobilizou voluntários, que se organizaram em um mutirão e reconstruíram o que foi destruído pelo fogo. A protetora Lena Gonçalves, que cuida dos animais, disse que as ações continuam e que um voluntário de Curitiba está fazendo uma rifa para comprar mais 10 casinhas, que serão doadas para o Cãodomínio. “Aqui já não precisamos de tantas casinhas, mas as que forem doadas, vamos ceder para outros abrigos existentes em Araucária”, comentou.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1222 – 23/07/2020