Viatura de alta tecnologia reforçará atendimento do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Araucária recebeu esta semana uma nova viatura de combate a incêndios, de alta tecnologia, que vai reforçar os atendimentos no município. O novo veículo, que foi adquirido com recursos repassado pela Prefeitura de Araucária ao Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (Funrebom), vai substituir o caminhão antigo, com mais de 14 anos, que será remanejado para outro posto.

A entrega aconteceu na terça-feira, 10 de março, durante cerimônia no quartel do CB do bairro Thomaz Coelho, e contou com a presença de autoridades militares e civis. O comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Araucária, Eduardo Hunzicker, disse que a necessidade de uma nova viatura para Araucária era urgente, e veio para suprir uma demanda muito grande que existia na cidade. “Araucária tem mais de 140 mil habitantes, é considerado o maior polo industrial do Paraná, e aqui várias ocorrências são registradas, com bastante frequência. Então o CB precisava realmente de um caminhão novo, com alta tecnologia, que pudesse fazer frente a todos os chamados. Somos o primeiro município do estado a receber uma viatura desse padrão, que certamente vai melhorar muito a nossa capacidade de atendimento”, observou o comandante.

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020

Foto: Everson Santos