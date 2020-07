Vigilância Sanitária interdita dois estabelecimentos em Araucária e descarta mais de 500kg de alimentos

A Vigilância Sanitária de Araucária (VISA) prestou apoio nessa semana à Delegacia de Polícia Civil para verificar a situação de dois restaurantes localizados no centro da cidade. Os locais foram autuados e interditados. Como resultado ainda, nesta quinta-feira (23), aconteceu a apreensão, inutilização e descarte de mais de meia tonelada de carne e outros alimentos considerados impróprios para consumo ou que não puderam ter a procedência constatada. Os itens foram encaminhados para o aterro sanitário de Fazenda Rio Grande.

Dentre os alimentos havia carnes diversas, algumas assadas e mantidas de maneira inadequada. Havia também alimentos mal acondicionados que foram guardados para serem reutilizados em outro dia: arroz, feijão, porções de carnes apenas sob refrigeração em sacolas de mercado (sem etiqueta de identificação com origem e prazo de validade), além de produtos vencidos.

O risco que uma intoxicação alimentar oferece à saúde pública é grande. “Pode levar até a óbito. Imagine se no meio dessa pandemia temos que atender um surto alimentar com umas 100 pessoas contaminadas porque um ou outro estabelecimento não está cumprindo as normas que são exigidas por lei. Os serviços de saúde já estão sobrecarregados por causa do coronavírus, precisamos evitar que isso se agrave”, comenta a coordenadora da Vigilância Sanitária, Vanessa Pontello.

Precariedade das estruturas e instalações físicas, falta de limpeza, presença de baratas e armazenamento inadequado de produtos (sem estar com a embalagem adequada ou sendo mantido em temperatura indevida– sem refrigeração ou sem aquecimento) são casos em que a população pode fazer denúncias de empresas da área alimentícia. O órgão que recebe essas reclamações é a Ouvidoria da Saúde, pelo telefone 0800 643 77 44. A denúncia pode ser anônima, basta relatar o ocorrido e dar referências básicas, como o nome do estabelecimento e endereço.

Texto: PMA

Foto: divulgação