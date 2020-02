Vizinho flagra quarteto arrombando comércio no Centro

No domingo, 2 de fevereiro, por volta das 7h40, um cidadão acionou a Polícia Militar, relatando que um comércio localizado na rua São Vicente de Paulo, no Centro, havia sido arrombado por quatro indivíduos, que teriam roubado um computador e outros objetos, depois fugiram em um Celta prata, sentido CSU. O solicitante não soube informar as placas do veículo.

A equipe no local constatou que a porta do comércio apresentava sinais do arrombamento. Através do telefone que havia na fachada do comércio, entrou em contato com o proprietário, que esteve no local e constatou que havia sido roubada apenas uma máquina de cartões.

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020