VKR lança mais um super empreendimento

Residencial Flor da Síria possui no seu entorno uma grande área de preservação ambiental.

Na contramão da crise, a VKR Empreendimentos Imobiliários, empresa que se tornou referência em qualidade construtiva, lançou mais um super empreendimento em Araucária: o Residencial Flor da Síria. Localizado na região do Costeira, um dos pontos mais valorizados da cidade, o condomínio fica a apenas cinco minutos do Centro, em uma região muito bem estruturada, e ainda possui no seu entorno uma ampla área de preservação ambiental, com aves nativas, garantindo tranquilidade aos moradores.

São 159 unidades, distribuídas em conjuntos de quatro pavimentos, com quatro apartamentos por andar, disponíveis em dois modelos de plantas, com direito a uma vaga de estacionamento por unidade e nove vagas destinadas a visitantes. O Residencial Flor da Síria se destaca também pela segurança, pois possui portaria 24 horas. Entre os atrativos que compõem o condomínio clube estão o salão de festas, academia interna, cinema, playground, bicicletário e redário. São mais de 15 áreas de lazer, que incluem ainda a piscina, salão de jogos, quadra poliesportiva, churrasqueira, espaço pet, brinquedoteca e muito mais. “É muito conforto, aliado à segurança e à tranquilidade dos moradores”, destaca a construtora.

Facilidades

O condomínio clube contará com uma ampla piscina e área de lazer para os moradores.

Assim como nos demais empreendimentos, a VKR oferece acesso facilitado ao programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, garantindo um subsídio de até R$ 36.945,00 no valor da compra do imóvel. E com financiamento pela Caixa Econômica Federal ou utilizando seu FGTS, é possível realizar o sonho da casa própria e pagar uma parcela menor do que um aluguel.

Serviço

O residencial também oferece aos moradores vários espaços dedicados ao descanso.

Texto: MAURENN BERNARDO

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020