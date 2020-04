Voluntários confeccionam máscaras de pano para ajudar no atendimento em secretarias e hospital municipal

Um grupo de colaboradores do Hospital Municipal de Araucária (HMA) está fabricando máscaras de TNT 50g. Voluntários passaram a ajudar na confecção caseiras do acessório que serão fornecidas para dar suporte a ações da Prefeitura nas áreas e Assistência Social, Trabalho e Emprego, o próprio HMA e outras estruturas da Prefeitura que precisarem. É importante esclarecer que esse tipo de máscara não é para atendimento dos profissionais de saúde, mas pode ser utilizada por outros públicos como medida de prevenção. A ação é uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Trabalho e Emprego e o Hospital Municipal.

Os profissionais da saúde estão realizando o trabalho voluntário na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) com maquinário disponibilizado pela SMTE, que também está fornecendo os insumos necessários para a produção. A SMTE também informou que está recebendo doações de elásticos e TNT para as confecções. A primeira remessa de máscaras fabricadas (1.000 peças) já foi destinada aos órgãos competentes. Por dia, são fabricadas cerca de 300 máscaras que também terão como destino o Hospital Municipal de Araucária e demais secretarias. Para salvar vidas é muito importante apoiar a missão das equipes envolvidas em todas as secretarias municipais de Araucária e do HMA.

Quer colaborar de alguma maneira com essa ação voluntária? Ligue para (41)3642 4691.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly