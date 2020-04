Voluntários se unem para ajudar famílias carentes em Araucária

Em tempos de pandemia, ações voluntárias como as realizadas pelo grupo Ká Entre Nós, pela associação de moradores do Jardim Israelense e Arco-Íris e pelo Moto Clube Macaios, estão fazendo a diferença e dando um exemplo de solidariedade. Toda a ajuda tem sido bem-vinda durante o enfrentamento do coronavírus, que impôs o isolamento social e afastou muitos de seus trabalhos, prejudicando a renda das famílias.

O grupo araucariense Ká Entre Nós, com a ajuda de parceiros, está distribuindo diariamente, 50 refeições para famílias carentes na região da Favorita. A ação conta exclusivamente com a ajuda da comunidade e dos empresários locais. Denise, fundadora do grupo, explica que realiza trabalhos voluntários na ocupação há alguns anos, porém, apesar do desejo de atender a todos, os atos dependem de doações para continuar. “Precisamos principalmente de mistura, como frango, carne moída e vina. Queremos ajudar mais pessoas, mas sozinhos não vamos conseguir”, explica a fundadora.

Os voluntários também pedem a contribuição dos que podem ajudar na arrecadação de chocolates e lembrancinhas para as crianças da comunidade. Para quem quiser fazer parte desta corrente do bem os telefones de contato são: (41) 99714-0945 ou (41) 99739-6426. A associação fica na rua Pintasilgo, 2005, no Capela Velha, próximo ao Supermercado Fran.

Frutas e verduras

Uma ação conjunta da Seasa, da Igreja Assembleia de Deus do CIC, juntamente com a associação de moradores do Jardim Israelense e Arco-Íris, proporcionaram as famílias de diversas comunidades de Araucária a oportunidade de levar para a mesa, frutas, verduras e legumes de qualidade, totalmente de graça. Segundo Alex, vice-presidente da associação, foram doadas à comunidade cerca de quatro toneladas de alimentos, e a tendência é só aumentar. A ação é de iniciativa dos empresários da Seasa e vem beneficiando muitas famílias da cidade, que mesmo antes da pandemia, já careciam de auxílio.

A distribuição acontece todos os sábados, a partir do meio dia, no Jardim Israelense e Arco-Íris. De acordo com Alex, até o momento, mais de três mil pessoas estão sendo atendidas pelo programa, incluindo famílias das comunidades da Favorita, Jardim Arvoredo, Portelinha e outras.

Café para caminhoneiros

Outra ação é a do Moto Clube Macaios, que preparou na manhã da última segunda-feira, 6 de abril, um café especial para quem, infelizmente, não pode parar em meio a pandemia: os caminhoneiros.

O ato aconteceu em frente ao posto de combustível José Luís, próximo ao Mercado Municipal. Ao todo, segundo dados do próprio grupo, foram distribuídas 300 kits de café da manhã.

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: divulgação

Publicado na edição 1207 – 09/04/2020