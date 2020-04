Wesley Bachega convida fãs para acompanharem live solidária nesta quinta-feira, dia 30

Na onda das lives solidárias, muitos cantores estão conseguindo levar alegria e diversão para os seus fãs, ao mesmo tempo que os mobilizam para ajudar as pessoas que estão passando por sérias dificuldades por conta da pandemia do coronavírus. O cantor araucariense Wesley Bachega decidiu entrar nessa vibe e, a pedido dos fãs, fará uma live solidária na noite desta quinta-feira, 30 de abril, a partir das 20h30, no seu canal oficial no YouTube (https://youtu.be/I2UWgabQo0A), com transmissão simultânea na sua página do Facebook.

Com foco na arrecadação de alimentos e produtos de higiene, que serão doados para o Projeto Antonella Vive e para a ONG EVA, a live também vai comemorar os 4 anos de carreira solo do cantor e seus 20 anos de música. “Se inscrevam no canal e deixem o sininho da notificação ativado. Vamos comemorar juntos, com músicas inéditas, muita moda antiga e atual e, juntos também, vamos contribuir com uma importante causa social. Conto com todos vocês!”, convida Wesley.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1210 – 30/04/2020