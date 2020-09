Zezé é oficializado como candidato a prefeito

Em convenção realizada na noite desta terça-feira, 1º de setembro, Albanor José Ferreira Gomes (Podemos) foi oficializado como candidato a prefeito de Araucária nas eleições municipais deste ano, marcadas para 15 de novembro.

O evento foi realizado de forma virtual e transmitido ao vivo pela página local do Podemos no Facebook. A opção pela videoconferência respeita as regras de distanciamento social impostas pela pandemia da Covid-19.

Também durante a convenção do Podemos foi confirmado o nome da vereadora Tatiana Nogueira (PSDB) como a companheira de chapa de Zezé. O nome de Tati já era tido como certo desde a semana passada. A edil participou da convenção, também de forma virtual, já que participava da convenção do PSDB, marcada para o mesmo dia.

Além de Podemos e PSDB, a coligação majoritária que tentará levar Albanor novamente ao comando da Prefeitura terá ainda o PTB. Os três partidos realizaram suas convenções nesta terça, oportunidade em que também aprovaram as chapas de candidatos a vereador de cada uma das siglas.

A convenção do Podemos contou com depoimentos de deputados estaduais e federais, lideranças partidárias municipais e estaduais das legendas que integram a coligação e do senado Álvaro Dias, que lidera a sigla de Albanor nacionalmente.

Carreira

Atualmente com 75 anos, essa será a quinta vez que Zezé disputará o comando da Prefeitura de Araucária. Ele já foi prefeito em três oportunidades: 1989-1992, 2001-2004 e 2009-2012. Neste último mandato tentou a reeleição, mas foi derrotado por Olizandro José Ferreira (MDB). Albanor também já foi deputado estadual em duas oportunidades. Ele está sem ocupar cargos eletivos desde que deixou a Prefeitura do Município em 2012.

Já Tatiana está com 40 anos e ocupa seu primeiro mandato como vereadora. Ela reside em Araucária há 12 anos e chegou à Câmara em 2016 tendo como mentor de sua candidatura o então vereador Alex Luiz Nogueira. Já no curso do mandato, porém, ambos se divorciaram.

Texto: Waldiclei Barboza

Foto: divulgação

Publicado na edição 1228 – 03/09/2020